Ultime Notizie – Elezioni | Celotto | “Voto utile? Il voto è voto | si vota per chi si vuole | dopo 75 anni ancora lì’ “

(Di mercoledì 7 settembre 2022) “Dovremmo leggere la prima pagina del Corriere della Sera del 18 aprile 1948 dedicata al bivio in cui era l’Italia:in. Allora il Corriere invitava a non sprecare voti che non fossero o per l’alleanza di sinistra o per l’alleanza centrista della Dc. E’ inre gli altri, affermava. E’ incredibile che75siamolì.in. Ilper chi si ...

Il Sole 24 ORE

Altre news sull'argomento: Pensioni novità ecambiamenti non riguardano solo pensioni anticipate. Le questioni da risolvere. Pensioni novità oggi martedì maxi manovra correttiva strada ...Giovani elettori verso l'astensione Gli under 35 chiamati al voto il 25 settembre sono poco più di 9,6 milioni, circa il 21 per cento dell'elettorato italiano. Lerilevazioni elettorali indicano che il 42,7 per cento di loro si asterrà (un dato superiore a quello generale) e la metà dei giovani si dichiara disinteressata alla politica. Non solo, dunque, ... Ucraina ultime notizie. Kiev, valutiamo spegnimento della centrale di Zaporizhzhia Odore nauseabondo, le condizioni igienico sanitarie pessime, carni appese al muro, accatastate a terra, prodotti mal conservati e senza tracciabilità. Non si direbbe, ma tutto questo è stato riscontra ...(Adnkronos) – Sono 1.512 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 7 settembre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti. Nelle ulti ...