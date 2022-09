Ultime Notizie – Elezioni 2022, Renzi: “Letta fa campagna elettorale per la destra” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “L’unico che sta facendo campagna elettorale da tempo per la destra si chiama Enrico Letta”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, a margine di un evento a Milano, ha replicato all’appello al “voto utile” fatto dal segretario del Pd, Enrico Letta. “Ha cominciato – ha proseguito – chiedendo di aumentare le tasse, ha proseguito attaccando noi, ha restituito alla vita il Movimento 5 stelle e come se non bastasse le sta sbagliando tutte, dicendo che non è per il Jobs act, cioè per il lavoro, ma per il reddito di cittadinanza”. “L’unico modo per fermare la cavalcata della destra in queste Elezioni – ha detto Renzi – è che Enrico Letta smetta di far campagna elettorale per loro. Dal ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) “L’unico che sta facendoda tempo per lasi chiama Enrico”. Così il leader di Italia Viva Matteo, a margine di un evento a Milano, ha replicato all’appello al “voto utile” fatto dal segretario del Pd, Enrico. “Ha cominciato – ha proseguito – chiedendo di aumentare le tasse, ha proseguito attaccando noi, ha restituito alla vita il Movimento 5 stelle e come se non bastasse le sta sbagliando tutte, dicendo che non è per il Jobs act, cioè per il lavoro, ma per il reddito di cittadinanza”. “L’unico modo per fermare la cavalcata dellain queste– ha detto– è che Enricosmetta di farper loro. Dal ...

