Ultime Notizie – Elezioni 2022, Meloni: "Reddito cittadinanza? Io per abolizione" (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – "Sono per l'abolizione del Reddito" di cittadinanza, "lo dico chiaramente, serve assistenza per chi non può lavorare, per chi può ci sono i centri per l'impiego, ad esempio. Abbiamo anche il fondo sociale europeo, per formare le persone". Lo dice Giorgia Meloni, ospite di Porta a Porta, in onda stasera. "Io – dice – non lascerò indietro nessuno". Meloni si dice "attenta a quello che dicono gli italiani, se dicono che devo guidare il governo di questa nazione lo farò, chiaramente decide il capo dello Stato, proporrò al presidente di fare il premier, non sono una a cui piace stare in prima fila, ma non mi sono mai tirata indietro". Per la leader Fdi "la posta in gioco non è tra un governo di centrodestra o più di destra, ma qui la scelta è tra governo di centrodestra e maggioranze ..."

