Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Lega | “Russia? Letta nervoso | si dia una calmata”

"Letta è troppo nervoso, si dia una calmata. Farebbe meglio a parlare di problemi concreti della gente e non di sceneggiature di fantasia. Le Elezioni si vincono con le proprie idee e non sperando in qualche aiutino esterno". Così i ministri della Lega Erika Stefani, Massimo Garavaglia e Giancarlo Giorgetti al segretario del Pd che ha puntato il dito contro Matteo Salvini. "Con che coraggio parla Letta? E' l'unico che ha stipulato accordi, ben 28, con la Russia, il suo Pd a Bruxelles è stato il partito che ha votato più volte a favore di Mosca ed è noto a tutti quanto accadeva all'epoca del Pci. La smetta quindi di fare la finta morale e inizi a pensare come salvare le migliaia di aziende e le famiglie che stanno per toccare il fondo a causa delle sanzioni imposte ...

