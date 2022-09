Ultime Notizie – Elezioni 2022, Conte a Letta: “Trump? Basta balle contro di me” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Succedono cose strane in questa campagna elettorale. Ora si tira in mezzo Trump. Il 25 settembre si avvicina, il M5S spaventa e si gioca sporco”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, in un video su Facebook in cui torna sull’endorsemente di Donald Trump nei suoi confronti rispondendo a muso duro alle parole del segretario dem, Enrico Letta. “Iniziano a spuntare dei goffi tentativi di screditare la nostra azione politica, in particolare di spruzzare qualche schizzo di fango su di me. Oggi, in particolare, ci sono su Repubblica illazioni, riferimenti diffamatori e di bassissimo profilo di cui risponderanno in giudizio” dice Conte in un filmato su Facebook. “La voglia di screditare il Movimento a volte dà alla testa – dice Conte – l’obiettivo è dire a chi crede nei valori ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Succedono cose strane in questa campagna elettorale. Ora si tira in mezzo. Il 25 settembre si avvicina, il M5S spaventa e si gioca sporco”. Così il leader del M5S Giuseppe, in un video su Facebook in cui torna sull’endorsemente di Donaldnei suoi confronti rispondendo a muso duro alle parole del segretario dem, Enrico. “Iniziano a spuntare dei goffi tentativi di screditare la nostra azione politica, in particolare di spruzzare qualche schizzo di fango su di me. Oggi, in particolare, ci sono su Repubblica illazioni, riferimenti diffamatori e di bassissimo profilo di cui risponderanno in giudizio” dicein un filmato su Facebook. “La voglia di screditare il Movimento a volte dà alla testa – dice– l’obiettivo è dire a chi crede nei valori ...

sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Corriere : Brunetta: «Non mi candido, decisione non facile, dolorosa. Torno a fare il professore» - TuttoASRoma : Belotti scalda i motori in vista dell’Europa League - ilsussidiario : Ultime notizie/ Ultim'ora oggi gas, Cingolani a Russia: “Italia non segue ordini” -