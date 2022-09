Ultime Notizie – Elezioni 2022, Berlusconi: “Non farò il presidente del Senato” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Non farò il presidente del Senato, non ho ambizioni di ruolo, non sono portato ad assumere nessuna carica e nessuna presidenza del Senato”. Lo ha ribadito il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi a Zapping su Radio 1. “Sto vivendo la campagna elettorale in un modo che non ho visto essere praticato dagli altri leader. Io parlo solo di punti del nostro programma, gli altri leader parlano solo di attacchi e calunnie, e questo mi dispiace molto”, ha poi spiegato ancora. “Mi spiace molto perché non dà la possibilità ai cittadini di capire quali sono le proposte. Non ho visto – ha aggiunto Berlusconi – una illustrazione razionale, precisa, ben fatta del programma di ogni singolo partito”. “Vedo solo una cosa che mi fa piacere, sarà molto utile alla coalizione di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Nonildel, non ho ambizioni di ruolo, non sono portato ad assumere nessuna carica e nessuna presidenza del”. Lo ha ribadito ildi Forza Italia Silvioa Zapping su Radio 1. “Sto vivendo la campagna elettorale in un modo che non ho visto essere praticato dagli altri leader. Io parlo solo di punti del nostro programma, gli altri leader parlano solo di attacchi e calunnie, e questo mi dispiace molto”, ha poi spiegato ancora. “Mi spiace molto perché non dà la possibilità ai cittadini di capire quali sono le proposte. Non ho visto – ha aggiunto– una illustrazione razionale, precisa, ben fatta del programma di ogni singolo partito”. “Vedo solo una cosa che mi fa piacere, sarà molto utile alla coalizione di ...

