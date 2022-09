Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna, 375 contagi e 4 morti: bollettino 7 settembre (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sono 375 i nuovi contagi da Covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 7 settembre. Si registrano inoltre altri 4 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.213 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 5 ( -1). I pazienti ricoverati in area medica sono 80 ( -4 ). 7.868 sono i casi di isolamento domiciliare (-783). Si registrano quattro decessi: due uomini di 93 e 96 anni e due donne di 89 e 94 anni, residenti nella provincia di Oristano’. Lo comunica la Regione Sardegna. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sono 375 i nuovidainsecondo ildi, 7. Si registrano inoltre altri 4. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.213 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 5 ( -1). I pazienti ricoverati in area medica sono 80 ( -4 ). 7.868 sono i casi di isolamento domiciliare (-783). Si registrano quattro decessi: due uomini di 93 e 96 anni e due donne di 89 e 94 anni, residenti nella provincia di Oristano’. Lo comunica la Regione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Corriere : Brunetta: «Non mi candido, decisione non facile, dolorosa. Torno a fare il professore» -