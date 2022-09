Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 1.512 contagi e 3 morti. A Roma 744 nuovi casi (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sono 1.512 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 7 settembre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 3.027 tamponi molecolari e 10.609 antigenici con un tasso di positività all’11%. I ricoverati sono 482, 21 in meno da ieri, 36 le terapie intensive, una in meno di ieri e 4.541 i guariti, sempre nelle Ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 744. Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle aziende sanitarie della regione. Asl Roma 1: sono 265 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 280 i nuovi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sono 1.512 ida Coronavirus, 7 settembre 2022 nel, secondo i datidell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3. Nelle24 ore sono stati processati 3.027 tamponi molecolari e 10.609 antigenici con un tasso di positività all’11%. I ricoverati sono 482, 21 in meno da ieri, 36 le terapie intensive, una in meno di ieri e 4.541 i guariti, sempre nelle24 ore. Icittà sono a quota 744. Nel dettaglio ie i decessi nelle aziende sanitarie della regione. Asl1: sono 265 ie 1 decesso; Asl2: sono 280 i...

sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Corriere : Brunetta: «Non mi candido, decisione non facile, dolorosa. Torno a fare il professore» - CorriereCitta : Roma, alimentari da ‘incubo’: carne accatastata a terra e condizioni igieniche pessime - CorriereCitta : Roma, tablet ai vigili per la rivelazione dei sinistri. Il sindacato: ‘Manca una formazione adeguata’ -