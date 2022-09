Ultime Notizie – Covid oggi Emilia, 1.596 contagi e 7 morti: bollettino 7 settembre (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sono 1.596 i nuovi contagi da Covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 7 settembre. Si registrano inoltre altri 7 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.830.728 casi di positività. 10.741 il totale dei tamponi eseguiti nelle Ultime 24 ore, di cui 5.285 molecolari e 5.456 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 14,9%. Si registrano 7 decessi: 1 a Piacenza (una donna di 88 anni); 1 in provincia di Reggio Emilia (una donna di 91 anni); 1 in provincia di Modena (una donna di 93 anni); 1 in provincia di Bologna (un uomo di 90 anni); 1 a Ferrara (un uomo di 87 anni); 1 in provincia di Ravenna (una donna di 92 anni); 1 in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sono 1.596 i nuovidainRomagna secondo ildi, 7. Si registrano inoltre altri 7. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.830.728 casi di positività. 10.741 il totale dei tamponi eseguiti nelle24 ore, di cui 5.285 molecolari e 5.456 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 14,9%. Si registrano 7 decessi: 1 a Piacenza (una donna di 88 anni); 1 in provincia di Reggio(una donna di 91 anni); 1 in provincia di Modena (una donna di 93 anni); 1 in provincia di Bologna (un uomo di 90 anni); 1 a Ferrara (un uomo di 87 anni); 1 in provincia di Ravenna (una donna di 92 anni); 1 in ...

