Ultime Notizie – Covid oggi Basilicata, 295 contagi e 1 morto: bollettino 6 settembre (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sono 295 i nuovi contagi da Covid in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 6 settembre. Si registra inoltre un altro morto. 1.417 tamponi eseguiti nelle Ultime 24 ore. La persona deceduta è un ultraottantenne residente a Latronico. Nello stesso report sono state registrate 394 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 35 (-4) di cui 1 (+1) in terapia intensiva: 17 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 18 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 6.819. Quanto alle vaccinazioni, dall’inizio della campagna in Basilicata sono state somministrate 1.289.592 dosi, di cui 84,7 per cento di prime, 80 per cento di seconde, 65 per cento di terze e 3,4 per ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sono 295 i nuovidainsecondo ildi, 6. Si registra inoltre un altro. 1.417 tamponi eseguiti nelle24 ore. La persona deceduta è un ultraottantenne residente a Latronico. Nello stesso report sono state registrate 394 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 35 (-4) di cui 1 (+1) in terapia intensiva: 17 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 18 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 6.819. Quanto alle vaccinazioni, dall’inizio della campagna insono state somministrate 1.289.592 dosi, di cui 84,7 per cento di prime, 80 per cento di seconde, 65 per cento di terze e 3,4 per ...

