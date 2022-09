Ultime Notizie – Covid Italia | giù i ricoveri in 7 giorni

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Ilarretra nelle corsie degli ospedali d’. In una settimana la curva dei, sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive, registra un netto calo pari al 21,5%. Nel dettaglio il calo è pari al 21% nei reparti di area medica e in misura maggiore nelle terapie intensive (-28%) dove ormai le presenze sono molto ridotte. E’ quanto emerge dalla rilevazione del 6 settembre degli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso). Il calo osservato nella settimana 30 agosto-6 settembre – si sottolinea nel report – è il più cospicuo registrato nell’ultimo mese e mezzo e rappresenta un chiaro segnale di indebolimento del virus in questa fase. I‘per’, tuttavia – sottolinea il report degli ...

Il Sole 24 ORE

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 7 settembre è il giorno ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Ad illuminare la sono arrivati ieri anche e . Ospiti del DopoCinema di Cosmopolitan i due attori protagonisti della serie tv Viola come il mare, hanno parlato del loro rapporto d'amicizia speciale ... Ucraina ultime notizie. Bombe su Zaporizhzhia, Cina: «Davvero preoccupanti». Aiea chiede una safe ... L’estate è ormai finita, come la relazione tra Ilary e Totti. Anche se, a dire il vero, l’estate è finita da poco – o meglio, sta per finire – mentre la loro relazione è in down da almeno un anno: que ...Il ruolo è stato assegnato alla dottoressa Barbara Peres, mentre l’avvocata Silvia Belloni è la supplente: “Pronte a tutelare le lavoratrici per favorire l’uguaglianza” (mi-loreteggio.com) Milano, 7 s ...