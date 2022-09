Ultime Notizie – Conte: “Meloni vuole guerra civile con abolizione reddito cittadinanza” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Meloni togliendo il reddito di cittadinanza vuole la guerra civile. Lei guadagna da oltre 20 anni 500 euro al giorno con i soldi dei cittadini e vuole togliere 500 euro al mese alle persone in difficoltà facendo la guerra ai poveri?”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ai microfoni di Rainews24. A chi gli chiede se non sia eccessivo evocare la guerra civile, “io sto semplicemente prevedendo cosa accadrebbe se, in un momento complesso come questo – riflette l’ex premier – venisse meno un presidio a tutela dei più deboli, come reagirebbe la gente togliendo il reddito di cittadinanza…”. L’allarme democratico lanciato da Enrico Letta se dovesse vincere il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) “togliendo ildila. Lei guadagna da oltre 20 anni 500 euro al giorno con i soldi dei cittadini etogliere 500 euro al mese alle persone in difficoltà facendo laai poveri?”. Così il leader del M5S Giuseppe, ai microfoni di Rainews24. A chi gli chiede se non sia eccessivo evocare la, “io sto semplicemente prevedendo cosa accadrebbe se, in un momento complesso come questo – riflette l’ex premier – venisse meno un presidio a tutela dei più deboli, come reagirebbe la gente togliendo ildi…”. L’allarme democratico lanciato da Enrico Letta se dovesse vincere il ...

sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Corriere : Brunetta: «Non mi candido, decisione non facile, dolorosa. Torno a fare il professore» - fontanasergio : RT @Lanuovaecologia: Compra la Nuova Ecologia di settembre su - repubblica : elezioni politiche 2022 ultime notizie oggi [a cura di Redazione politica] -