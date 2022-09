Ultime Notizie – Champions, Psg-Juventus 2-1: doppio Mbappe, non basta McKennie (Di mercoledì 7 settembre 2022) La Juventus non riesce ad opporsi ai tenori del Psg ed esce sconfitta 2-1 al parco dei Principi di Parigi nella gara del gruppo H di Champions League. LA PARTITA – La squadra di Allegri soffre molto nel primo tempo e subisce due gol di Mbappe che poi decidono la sfida, non basta ai bianconeri la rete di McKennie e le diverse occasioni create nella ripresa. Massimiliano Allegri si affida al 3-5-2 con la coppia d’attacco formata da Vlahovic e Milik. A centrocampo giocano Rabiot, Paredes e Miretti. Mentre Christophe Galtier sfoggia il tridente formato da Mbappe, Messi e Neymar con Hakimi e Nuno Mendes larghi sugli esterni. Passano appena 5? e il Psg sfonda: intuizione geniale di Neymar che con un pallonetto serve Mbappé che scappa alle spalle della difesa bianconera e batte Perin ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Lanon riesce ad opporsi ai tenori del Psg ed esce sconfitta 2-1 al parco dei Principi di Parigi nella gara del gruppo H diLeague. LA PARTITA – La squadra di Allegri soffre molto nel primo tempo e subisce due gol diche poi decidono la sfida, nonai bianconeri la rete die le diverse occasioni create nella ripresa. Massimiliano Allegri si affida al 3-5-2 con la coppia d’attacco formata da Vlahovic e Milik. A centrocampo giocano Rabiot, Paredes e Miretti. Mentre Christophe Galtier sfoggia il tridente formato da, Messi e Neymar con Hakimi e Nuno Mendes larghi sugli esterni. Passano appena 5? e il Psg sfonda: intuizione geniale di Neymar che con un pallonetto serve Mbappé che scappa alle spalle della difesa bianconera e batte Perin ...

