Ultime Notizie – Caro energia | von der Leyen | “Proporremo tetto a gas russo”

Caro energia, von der Leyen: "Proporremo tetto a gas russo"

Caro energia, "pronti a proporre un tetto al gas russo". Rientra tra le cinque misure immediate della Commissione Europea per far fronte ai continui rincari. Tra le altre misure i risparmi di elettricità, fatti in "modo intelligente", cioè mirando ad "appiattire i picchi" di domanda, fino ad un "tetto" per gli introiti delle società che producono elettricità "a basso costo", passando per un "contributo di solidarietà" che dovranno versare le compagnie dell'Oil & Gas e per un sostegno alla liquidità delle utilities. A spiegarlo è la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in un punto stampa a Bruxelles. La prima misura, spiega, è "il risparmio intelligente di energia", alla luce della "scarsità globale" di risorse. Nei "picchi" di consumo, ...

