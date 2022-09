Ultime Notizie – Caro bollette, “italiani lavoreranno 30 giorni per pagarle” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nella maggior parte degli Stati dell’Ue la bolletta energetica media annua oggi supera un mese di stipendio per i lavoratori meno retribuiti. E’ quanto emerge da uno studio della Confederazione europea dei sindacati (Ces) basato sui dati di luglio nel quale si sottolinea che in 16 Stati membri dell’Ue i lavoratori che guadagnano un salario minimo devono mettere da parte l’equivalente di un mese di stipendio per pagare le sue bollette energetiche. Nel 2021 riguardava solo 8 Stati membri. Per circa 9,5 milioni di lavoratori, osserva il Ces, pagare le bollette energetiche è già difficile. Basta pensare che a luglio di quest’anno i prezzi del gas e dell’elettricità sono aumentati del 38% nell’insieme dell’Europa rispetto all’anno scorso e continuano ad aumentare. In Italia la bolletta energetica media annua si attesta attualmente a 2.071 euro e per un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nella maggior parte degli Stati dell’Ue la bolletta energetica media annua oggi supera un mese di stipendio per i lavoratori meno retribuiti. E’ quanto emerge da uno studio della Confederazione europea dei sindacati (Ces) basato sui dati di luglio nel quale si sottolinea che in 16 Stati membri dell’Ue i lavoratori che guadagnano un salario minimo devono mettere da parte l’equivalente di un mese di stipendio per pagare le sueenergetiche. Nel 2021 riguardava solo 8 Stati membri. Per circa 9,5 milioni di lavoratori, osserva il Ces, pagare leenergetiche è già difficile. Basta pensare che a luglio di quest’anno i prezzi del gas e dell’elettricità sono aumentati del 38% nell’insieme dell’Europa rispetto all’anno scorso e continuano ad aumentare. In Italia la bolletta energetica media annua si attesta attualmente a 2.071 euro e per un ...

