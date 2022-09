Ultime Notizie – Benzina e diesel, prezzi: oggi nessun movimento (Di mercoledì 7 settembre 2022) prezzi Benzina e diesel, oggi, poco mossi sulla rete carburanti italiana. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che, dopo i precedenti rialzi, hanno chiuso ieri in ribasso (particolarmente sul diesel in forte discesa), anche oggi non si registrano movimenti delle compagnie sui prezzi raccomandati. Il monitoraggio dei prezzi praticati sul territorio evidenzia lievi assestamenti all’insù su entrambi i carburanti. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 6 settembre, il prezzo medio nazionale praticato della Benzina in modalità self si porta a 1,751 euro/litro (1,750 il dato precedente), con i ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022), poco mossi sulla rete carburanti italiana. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che, dopo i precedenti rialzi, hanno chiuso ieri in ribasso (particolarmente sulin forte discesa), anchenon si registrano movimenti delle compagnie suiraccomandati. Il monitoraggio deipraticati sul territorio evidenzia lievi assestamenti all’insù su entrambi i carburanti. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mise aggiornati alle 8 di ieri 6 settembre, il prezzo medio nazionale praticato dellain modalità self si porta a 1,751 euro/litro (1,750 il dato precedente), con i ...

