Ultime Notizie – Astronomia | ‘mostro cosmico’ ingurgita immensa materia e la ‘vomita’ verso la Terra

C'è un 'mostro cosmico' sopra le nostre teste, ad un miliardo di anni luce da noi, e ingurgita immense quantità di materia che poi, in parte, 'vomita' verso la Terra. E' il blazar Bl Lacertae che, con il suo buco nero supermassiccio al centro di una enorme galassia, sta infatti "ingurgitando una sterminata quantità di materia, che in parte viene espulsa a velocità prossime a quella della luce sotto forma di due getti, uno dei quali punta quasi esattamente verso di noi" riferisce l'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). Studiando questo mostro cosmico, Il Whole Earth Blazar Telescope (Webt) – una collaborazione di astronomi di tutto il mondo di cui fanno attivamente parte ricercatrici e ricercatori dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.

