Ultime Notizie – Ascolti tv | Psg-Juventus vince la serata con il 26 | 9%

Paris Saint-Germain-Juventus, partita di Champions League trasmessa ieri da Canale 5, ha vinto gli Ascolti della serata con 5.055.000 telespettatori e il 26,9% di share. Su Rai1 il film 'Nessuno mi può giudicare' con Paola Cortellesi e Raoul Bova ha ottenuto invece 1.890.000 telespettatori e l'11,2% mentre il debutto di 'DiMartedì' su La7 ha conquistato il terzo gradino del podio con 954.000 telespettatori e il 5,9%. Quarto posto per numero di telespettatori per Italia 1 con il film 'Sulle ali dell'avventura' che ha totalizzato 871.000 telespettatori e il 5% di share, mentre su Retequattro 'Fuori dal coro' ha registrato 804.000 telespettatori e il 6%. La seconda puntata di #Cartabianca su Rai3 è stata vista da 696.000 telespettatori pari al 4,5%, in testa a testa con Rai2 dove la replica di 'Un'ora sola vi vorrei' ha interessato ...

