Ucraina | Usa | “Deportati in Russia centinaia di migliaia di ucraini”

(Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Dall’inizio della guerra, laavrebbe trasferito con la forza “di” di, “anche in zone remote”. Lo ha denunciato l’ambasciatrice statunitense all’Onu, Linda Thomas Greenfield, citando il lavoro fatto da giornalisti e gruppi per i diritti umani, che hanno documentato gli spostamenti dall’inizio della guerra, con civili costretti ad attraversare il confine con lae altri in aree dell’occupate dalla. “Abbiamo le prove che i russi hanno trasferitodidi cittadini, compresi i bambini – ha dichiarato Thomas-Greenfield alla radio americana Npr -. Vengono interrogati, detenuti e...

... colpiti dagli ucraini, rimpiazzati dai russi 7 agosto - Guerra in, dalla Lituania alla Macedonia del Nord: le piccole retrovie "coraggiose" di Kiev 6 agosto -, gliinviano ......ai giornalisti presenti inper raccontare il conflitto e che rischiano ogni giorno la vita", ha concluso il diplomatico britannico. L'incaricato d'affari ad interim dell'ambasciatain ...Il collettivo punk femminista in scena l'11 settembre agli Arcimboldi. "Chi resta per informare su quello che avviene a Mosca finisce in ...Nel racconto dei soldati di Kiev emergono tutte le difficoltà di truppe mal equipaggiate e meno addestrate dei russi. La Germania ferma gli aiuti militari mentre per il 4 novembre è atteso il referend ...