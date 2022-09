Ucraina: Salvini, 'Europa ha imposto sanzioni ora protegga italiani' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Da sei mesi l'Europa impone le sanzioni per fermare l'orrida guerra scatenata dalla Russia: bene. Sono passati sei mesi e lascio giudicare se in ginocchio c'è la Russia o in ginocchio ci sono i nostri panettieri, parrucchieri, taxisti e agricoltori. Se la stessa Europa che ha imposto le sanzioni fosse così cortese da proteggere gli operai e i pensionati italiani farebbe cosa buona e giusta". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Mattino 5 news' su Canale 5. "La Lega, su indicazioni di Matteo Salvini, in Italia e in Europa -ha rivendicato il leader del Carroccio- ha votato tutti i provvedimenti per proteggere il popolo ucraino, perchè chi fa la guerra, invade, uccide e bombarda ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Da sei mesi l'impone leper fermare l'orrida guerra scatenata dalla Russia: bene. Sono passati sei mesi e lascio giudicare se in ginocchio c'è la Russia o in ginocchio ci sono i nostri panettieri, parrucchieri, taxisti e agricoltori. Se la stessache halefosse così cortese da proteggere gli operai e i pensionatifarebbe cosa buona e giusta". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di 'Mattino 5 news' su Canale 5. "La Lega, su indicazioni di Matteo, in Italia e in-ha rivendicato il leader del Carroccio- ha votato tutti i provvedimenti per proteggere il popolo ucraino, perchè chi fa la guerra, invade, uccide e bombarda ...

