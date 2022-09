Ucraina, Putin: "Le sanzioni occidentali sono una minaccia per il mondo" | Von der Leyen: "La Russia manipola il mercato del gas" (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il presidente russo: 'Qualità della vita in Europa sacrificata per preservare la dittatura Usa'. E sul grano: 'Dovremmo limitare l'export verso l'Europa'. Appello Onu a Mosca e Kiev: 'Tregua su ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il presidente russo: 'Qualità della vita in Europa sacrificata per preservare la dittatura Usa'. E sul grano: 'Dovremmo limitare l'export verso l'Europa'. Appello Onu a Mosca e Kiev: 'Tregua su ...

martaottaviani : Livello ingerenza della #Russia nella #campagnaelettorale ha raggiunto un punto tale che tutti i leader di partito… - GiovaQuez : Conte: “USA e UK stanno già rifornendo armi sufficienza all’Ucraina. Perché l’unica soluzione è cercare una vittori… - ilfoglio_it : Giuseppe Conte e Matteo Salvini parlano come la portavoce del ministero degli Esteri russo Marija Zacharova. Certi… - impercezione : RT @LozziMonica: @emergency_ong @DiDonadice Pacifista significa innanzitutto essere contro chi la guerra la fa e la promuove. Quindi, in qu… - MinnilluGRATIS : RT @SkyTG24: Guerra Ucraina, Putin: sanzioni occidentali minaccia per mondo intero -