Ucraina | Kiev accoglie richiesta Onu per zona di sicurezza nella centrale di Zaporizhzhia

(Di mercoledì 7 settembre 2022), 7 set. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto con favore le richieste dell'agenzia nucleare delle Nazioni Unite per unadinucleare di. Dopo la visita degli ispettori dell'Aiea, la scorsa settimana, l'Onu ha concluso che i bombardamenti devono finire immediatamentedell'impianto occupato dalla Russia dall'inizio della guerra e che da allora è stato oggetto di ripetuti attacchi. Zelensky ha affermato che sosterrà ladise mira a smilitarizzare il territorio dellanucleare. In un rapporto pubblicato ieri, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha affermato che i bombardamenti ...

_Nico_Piro_ : Faccio sommessamente notare che le cronache belliche da Ucraina, salvo casi virtuosi, si basano su fonti min difesa… - GiovaQuez : Appello dell'arcivescovo di Kiev, Sviatoslav Shevchuk 'Voglio rivolgermi ai nostri artisti: parlate ai cuori delle… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La cittadina di Energodar che ospita la centrale nucleare di Zaporizhzhia è sotto il fuoco di artiglieria… - LB2S : Il nunzio a Kiev: “Il Papà verrà in Ucraina quando potrà parlare con le persone” - DenteEleonora : RT @ultimenotizie: L’amministrazione del presidente Usa Joe Biden è decisa ad aumentare il livello dello scontro con la #Russia in #Ucraina… -

Annunciata da mesi acome la svolta decisiva del conflitto, la controffensivasul fronte meridionale tesa a riconquistare almeno in parte la regione di Kherson ha preso il via il 29 agosto. Dopo una settimana,...Un ponte tra l'Italia, dove vive, e l', dove è nato e cresciuto. Slava è un uomo di 48 anni che vive nella Bassa Bresciana e che ... questo progetto si chiama "Radio" ed è a cura di Tonino ...Kiev, 7 set. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto con favore le richieste dell'agenzia nucleare delle Nazioni Unite per una zona di sicurezza nella centrale nucleare di Za ...Riceviamo e pubblichiamo i 15 PUNTI DEL COMITATO "FERMARE LA GUERRA 15-PUNTI-PER-LA-PACE-IN-EUROPADownload 15 punti per costruire la pace in Europa PREMESSA: SIAMO IN UNA SITUAZIONE PERICOLOSA, INSOST ...