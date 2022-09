Ucraina: amministrazione militare, 'russi hanno bombardato Nikopol' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nikopol, 7 set. (Adnkronos) - "Le truppe russe hanno bombardato il distretto di Nikopol". Lo ha affermato su Telegram il capo del'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk Valentin Reznichenko, aggiungendo che l'area, e in particolare comunità di Marganets, "è stata colpita con missili grad, colpi di mortaio e artiglieria. Non ci sono state vittime o feriti. Stiamo quantificando i danni". Reznichenko ha aggiunto che i vigili del fuoco hanno spento l'incendio, causato da un attacco missilistico, nel deposito di petrolio a Kryvyi Rih. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022), 7 set. (Adnkronos) - "Le truppe russeil distretto di". Lo ha affermato su Telegram il capo del'regionale di Dnipropetrovsk Valentin Reznichenko, aggiungendo che l'area, e in particolare comunità di Marganets, "è stata colpita con missili grad, colpi di mortaio e artiglieria. Non ci sono state vittime o feriti. Stiamo quantificando i danni". Reznichenko ha aggiunto che i vigili del fuocospento l'incendio, causato da un attacco missilistico, nel deposito di petrolio a Kryvyi Rih.

