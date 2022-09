Ucraina: amministrazione militare regionale, '3 civili uccisi nel Donetsk' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Donetsk, 7 set. (Adnkronos) - "Oggi i russi hanno ucciso tre civili nella regione di Donetsk: a Georgiivka, Krasnohorivka e Paraskoviivka. Altre due persone sono rimaste ferite". Lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale Pavlo Kyrylenko, aggiungendo che "al momento è impossibile stabilire il numero esatto delle vittime a Mariupol e Volnovas". "Kramatorsk è stata bombardato all'alba - ha detto ancora - I russi hanno colpito una struttura medica, ed è scoppiato un incendio. A Slovyansk, verso le quattro del mattino, i russi hanno sparato contro una scuola e hanno colpito un grattacielo. I soccorritori stanno spegnendo l'incendio". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022), 7 set. (Adnkronos) - "Oggi i russi hanno ucciso trenella regione di: a Georgiivka, Krasnohorivka e Paraskoviivka. Altre due persone sono rimaste ferite". Lo ha riferito il capo dell'Pavlo Kyrylenko, aggiungendo che "al momento è impossibile stabilire il numero esatto delle vittime a Mariupol e Volnovas". "Kramatorsk è stata bombardato all'alba - ha detto ancora - I russi hanno colpito una struttura medica, ed è scoppiato un incendio. A Slovyansk, verso le quattro del mattino, i russi hanno sparato contro una scuola e hanno colpito un grattacielo. I soccorritori stanno spegnendo l'incendio".

