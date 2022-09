Agenzia askanews

Il quasi ritorno delai livelli pre - pandemia è sicuramente una buona notizia ma - commenta il presidente diConfesercenti Vittorio Messina - senza interventi concreti a sostegno ...& BOLLETTE/ Luce e gas, per gli alberghi costi triplicati in un anno La situazione, e le ... il caro bollette fa schizzare i costi di 6 volte In Veneto,ritiene necessario rivedere ... Turismo, Assoturismo-Cst: estate di ripartenza, 198,8 mln pernottamenti Com'è andato il turismo durante la stagione estiva 2022 in Italia Grande affluenza rispetto al 2020 e al 2021, ma distanti dai dati del 2019 ..."Il mondo dell’economia turistica e la principale associazione per la mobilità sostenibile esprimono congiuntamente forte contrarietà alla proposta di un ...