Tregua finita, arriva il ciclone Peggy che porterà temporali e grandine (Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI - Torna la pioggia. Nei prossimi giorni sull'Italia piomberà il ciclone irlandese Peggy e la Corrente a Getto, cioè il vento a circa 10.000 metri di quota, che favorirà un sensibile peggioramento sul Nord Italia con temporali e rischio grandine. Il sito www.IlMeteo.it informa che avremo anche un'intensificazione del vento al suolo in particolare tra Liguria, Toscana e regioni appenniniche tra giovedì sera e venerdì e conferma il passaggio di un sistema perturbato sul Nord Italia che marginalmente porterà un rapido peggioramento anche al Centro e, a luoghi, al Sud. In sintesi, l'abbassamento di latitudine della Corrente a Getto ed il transito del ciclone Peggy sul Nord Europa muoveranno un po' la situazione meteo sul nostro Paese: sono attesi nelle prossime ore ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI - Torna la pioggia. Nei prossimi giorni sull'Italia piomberà ilirlandesee la Corrente a Getto, cioè il vento a circa 10.000 metri di quota, che favorirà un sensibile peggioramento sul Nord Italia cone rischio. Il sito www.IlMeteo.it informa che avremo anche un'intensificazione del vento al suolo in particolare tra Liguria, Toscana e regioni appenniniche tra giovedì sera e venerdì e conferma il passaggio di un sistema perturbato sul Nord Italia che marginalmenteun rapido peggioramento anche al Centro e, a luoghi, al Sud. In sintesi, l'abbassamento di latitudine della Corrente a Getto ed il transito delsul Nord Europa muoveranno un po' la situazione meteo sul nostro Paese: sono attesi nelle prossime ore ...

telodogratis : Tregua finita, arriva il ciclone Peggy che porterà temporali e grandine - Agenzia_Italia : Il tempo è destinato a peggiorare durante la settimana per l'arrivo del ciclone irlandese che favorirà rovesci e te… - chatzi__eleni : RT @ilmeteoit: #Tregua già #Finita, stanno per tornare forti #TEMPORALI con rischio #GRANDINE - FlipRuth : RT @ilmeteoit: #Tregua già #Finita, stanno per tornare forti #TEMPORALI con rischio #GRANDINE - ilmeteoit : #Tregua già #Finita, stanno per tornare forti #TEMPORALI con rischio #GRANDINE -