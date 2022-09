Tra i convocati di Spalletti per Napoli-Liverpool ci sono dieci debuttanti in Champions (Di mercoledì 7 settembre 2022) sono dieci i debuttanti in Champions, nell’elenco dei convocati di Spalletti per Napoli-Liverpool. Il Corriere dello Sport li elenca. Una carenza in termini di esperienza che potrebbe anche rivelarsi un’arma in più dal punto di vista della voglia di mettersi in gioco e dell’entusiasmo al pensiero di giocare una competizione così importante per la prima volta, come dichiarato ieri dal tecnico in conferenza stampa. Nell’elenco dei convocati che oggi Spalletti ufficializzerà figura un bel gruppo di debuttanti. Alcuni illustri: da Anguissa a Rrahmani, passando per Ostigard, Olivera, Simeone, Raspadori, Zanoli, Zerbin, Kim e Kvaratskhelia”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 settembre 2022)in Champions, nell’elenco deidiper. Il Corriere dello Sport li elenca. Una carenza in termini di esperienza che potrebbe anche rivelarsi un’arma in più dal punto di vista della voglia di mettersi in gioco e dell’entusiasmo al pensiero di giocare una competizione così importante per la prima volta, come dichiarato ieri dal tecnico in conferenza stampa. Nell’elenco deiche oggiufficializzerà figura un bel gruppo di. Alcuni illustri: da Anguissa a Rrahmani, passando per Ostigard, Olivera, Simeone, Raspadori, Zanoli, Zerbin, Kim e Kvaratskhelia”. L'articolo ilsta.

