Totti e Ilary di nuovo sotto lo stesso tetto | la bomba clamorosa esplosa in queste ore | Ecco cos’è successo

Leggi su ildemocratico

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Sulla coppia più chiacchierata del momento è venuto a galla unretroscena che ha lasciato tutti di stucco. FrancescoedBlasi sarebbero tornati a vivereloil motivo Il Corriere della Sera ha sganciato unache inore sta facendo parlare molto i tanti appassionati di cronache rosa che stanno seguendo con estrema curiosità la situazione legata all’ex calciatore e capitano della Roma ed alla nota presentatrice televisiva. Sembrerebbe infatti che i membri della coppia in procinto di divorziare siano tornati a vivere insieme, scelta effettuata per un motivo in particolare. FrancescoBlasi (Websource)I due coniugi si ...