Totti e Ilary Blasi divorzio «Il matrimonio non è finito per colpa di Noemi Bocchi», e spunta il nome di Cristiano Iovino (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il divorzio di Totti e Ilary Blasi sta facendo ancora parlare: i due divi sono a un passo dalla separazione ufficiale, ma la pietra dello scandalo non sarebbe Noemi Bocchi, la nuova fiamma del Pupone, bensì Cristiano Iovino, il personal trainer dei vip per il quale la conduttrice romana avrebbe perso la testa. Leggi anche:... Leggi su donnapop (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ildista facendo ancora parlare: i due divi sono a un passo dalla separazione ufficiale, ma la pietra dello scandalo non sarebbe, la nuova fiamma del Pupone, bensì, il personal trainer dei vip per il quale la conduttrice romana avrebbe perso la testa. Leggi anche:...

stanzaselvaggia : Comunque, nella gestione del divorzio, Ilary Blasi parla solo con Silvia Toffanin e Totti attraverso il suo imbaraz… - RealGossipland : Totti e Ilary Blasi sono tornati a vivere insieme nella villa all’Eur: ecco che cosa è successo DETTAGLI QUI… - RedazioneLaNews : Totti-Ilary, ecco le condizioni per la separazione consensuale: una casa per i figli, una per lei e nessuna scenegg… - infoitcultura : Totti e Ilary di nuovo sotto lo stesso tetto: la bomba clamorosa esplosa in queste ore - infoitcultura : Ilary Blasi prende le distanze da Totti e fugge dalla loro casa -