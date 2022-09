(Di mercoledì 7 settembre 2022) FrancescoBlasi tornano a Roma dopo le vacanze estive, riprendono la vita quotidiana tra allenamenti, scuola e... avvocati. Per i legali della conduttrice e dell?ex capitano...

stanzaselvaggia : Comunque, nella gestione del divorzio, Ilary Blasi parla solo con Silvia Toffanin e Totti attraverso il suo imbaraz… - GiusyPoppi : RT @Riccardo_Bocca: #Totti, #Ilary e la dannazione delle cretinotizie. - infoitcultura : Totti-Ilary, separazione consensuale: ecco le condizioni - leggoit : #Totti e #Ilary, accordo di #separazione vicino: ecco cosa prevede - CorriereCitta : Ilary Blasi e l’intervista a Verissimo da Silvia Toffanin, Totti: ‘Non può parlare’ -

GUARDA LE FOTO DI ELISA DI FRANCISCA FrancescoBlasi in attesa di trovare un accordo sulla separazione si ritrovano a convivere sotto lo stesso tetto... SCOPRI LE ULTIME NEWS SULLA ...Elisabetta Canalis e il ritorno a scuola della figlia Skyler (6 anni): addio a mare e bikiniBlasi è tornata a casa conSui social le foto che smentiscono il gossip: ecco dove si trova ...Sono già diverse settimane che si vocifera in merito a un intervento di Ilary Blasi a Verissimo; la conduttrice romana dovrebbe essere ospite di Silvia Toffanin per raccontare i dettagli del suo divor ...Francesco Totti e Ilary Blasi, è arrivata una notizia che sembra cambiare tutto: diversamente da quanto tutti hanno pensato fino ad ora.