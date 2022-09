Tottenham, Conte ancora contro la società: 'Ecco cosa penso del nostro mercato e di chi vincerà la Premier' (Di mercoledì 7 settembre 2022) La stagione è iniziata bene ma, come al solito, Antonio Conte non si acContenta e vuole sempre di più. In conferenza stampa l’ex... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 7 settembre 2022) La stagione è iniziata bene ma, come al solito, Antonionon si acnta e vuole sempre di più. In conferenza stampa l’ex...

TomsFin : Conte, Paratici, Tudor, Longoria, Ribalta. Un vero juventino guarda Tottenham-Marsiglia. - sportli26181512 : Champions, l'#Ajax cala il poker. #Sporting corsaro a Francoforte: I lancieri, avversari del Napoli nel gruppo A, t… - junews24com : Tottenham Marsiglia, Conte sorprende: le scelte sugli ex Juve - - joker_vinc8 : #Capello finché #Conte era all'#Inter lo criticava sempre. Quando era alla juve e ora al tottenham lo osanna fino a… - RusPan72333006 : Stasera occhio a Tottenham - Marsiglia Conte contro Tudor Juve al massimo Per aumentare i rimpianti per quello che avrebbe potuto essere?? -