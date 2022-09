Torta alla crema | 5 minuti ed inforni | Ottima anche fredda!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Questa ricetta, per me, profuma di casa, di infanzia, di pomeriggio passati a giocare con le uova e la farina: lache preparavo con la mia nonna è tra i ricordi più dolci dei giorni andati. Non pensate al solito dolce rivisitato, lei era svizzera e aveva portato con sé, in Italia, un grande libro di ricette di famiglia. La più golosa, la più amata era proprio la tarte à la crème fraîche. Perché? Innanzitutto perché è buonissima, poi perché è un connubio perfetto di consistenze diverse che si alternano tra loro: una crosticina croccante, un interno morbido, una base friabile. Delizia per ogni palato! Non ci credete? Iniziamo!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuratevi: per la base: farina, 200 g burro, freddissimo, a tocchetti, 100 ...