Tomaso Montanari torna con Scene da un Patrimonio su TvLoft | 10 storie per mostrare che la cultura è l’ultimo interesse della politica

Una cascata di cemento a Ventotene, San Gennaro diventato protettore dell'archistar Calatrava, un museo che onora la Repubblica di Salò, gli ecomostri alla conquista delle cantine della Valpolicella. E ancora: le città d'arte trasformate in show room, le denunce ecologiste di Indro Montanelli inascoltate già mezzo secolo fa. Napoli, Firenze, Venezia svendute al peggior offerente, come ormai è la prassi, ma anche le campagne esauste, saccheggiate, le riserve naturali indifese. L'Italia è un paese due volte straordinario, dove a ogni grande bellezza corrisponde una grande bassezza inferta al primo Patrimonio artistico del mondo. In questa nuova serie di Scene da un Patrimonio lo storico dell'arte Tomaso Montanari prosegue nel suo Grand-Tour alla rovescia, nella sua guida delle vergogne.

