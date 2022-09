Tiziano Ferro, niente passaporto italiano per i figli: ecco perchè (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tiziano Ferro ha spiegato il motivo per cui non ha ancora fatto il passaporto italiano ai figli, anche se ne hanno diritto. Tiziano Ferro e il marito Victor Allen hanno due figli: per il momento i piccoli non hanno ancora un passaporto italiano. L'artista di Latina ha spiegato le sue scelte in un'intervista a Rolling Stones, specificando che la decisione, seppur dolorosa, è legata alla legislazione italiana. Nel febbraio del 2022 Tiziano Ferro il marito Victor Allen sono diventati padri di due figli, una bimba, Margherita, di 9 mesi, e di un bimbo, Andres, di 4 mesi. Il cantante in queste ore è stato raggiunto dal periodico di musica e spettacolo per parlare di 'La vita ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 settembre 2022)ha spiegato il motivo per cui non ha ancora fatto ilai, anche se ne hanno diritto.e il marito Victor Allen hanno due: per il momento i piccoli non hanno ancora un. L'artista di Latina ha spiegato le sue scelte in un'intervista a Rolling Stones, specificando che la decisione, seppur dolorosa, è legata alla legislazione italiana. Nel febbraio del 2022il marito Victor Allen sono diventati padri di due, una bimba, Margherita, di 9 mesi, e di un bimbo, Andres, di 4 mesi. Il cantante in queste ore è stato raggiunto dal periodico di musica e spettacolo per parlare di 'La vita ...

