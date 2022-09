Thomas Tuchel esonerato dal Chelsea dopo la sconfitta in Champions contro la Dinamo Zagabria (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il gol di Orsic è risultato fatale per Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco è stato esonerato dal Chelsea dopo la sconfitta in Champions League di martedì 6 settembre in casa della Dinamo Zagabria. Lo ha annunciato il club londinese con un comunicato sul proprio sito ufficiale dove si spiega che “la nuova proprietà ritiene che sia il momento giusto per cambiare allenatore”. Lo staff si occuperà della squadra in questi giorni, fino alla nomina di un nuovo tecnico “che avverrà rapidamente”. Una notizia inaspettata dopo le vittorie dell’anno scorso: Champions League, Supercoppa e Mondiale per Club. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il gol di Orsic è risultato fatale per. Il tecnico tedesco è statodallainLeague di martedì 6 settembre in casa della. Lo ha annunciato il club londinese con un comunicato sul proprio sito ufficiale dove si spiega che “la nuova proprietà ritiene che sia il momento giusto per cambiare allenatore”. Lo staff si occuperà della squadra in questi giorni, fino alla nomina di un nuovo tecnico “che avverrà rapidamente”. Una notizia inaspettatale vittorie dell’anno scorso:League, Supercoppa e Mondiale per Club. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Eurosport_IT : Colpo di scena: il Chelsea Football Club esonera Thomas Tuchel dopo la sconfitta in Champions League contro la Dina… - rtl1025 : ?? Thomas #Tuchel non è più l'allenatore del #Chelsea. La decisione, all'indomani della sconfitta della squadra lon… - tvdellosport : Il Chelsea ha esonerato Thomas Tuchel. Fatale per il tecnico la sconfitta di ieri in Champions per 1-0 contro la Di… - fra2p0 : e se Thomas Tuchel finisse alla Juve al posto di Allegri? - serieAnews_com : ?????????????? Il #Chelsea ha ufficialmente comunicato l’esonero di Thomas #Tuchel -