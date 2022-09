TG1 CAMBIA STUDIO, GRAFICA E RITOCCA GLI ORARI: “QUALCOSA DI NUOVO PER L’ITALIA” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Novità in arrivo per il Tg1, il telegiornale più seguito dagli italiani. Il notiziario diretto da Monica Maggioni avrà importanti novità a partire dai prossimi giorni: ecco i dettagli del restyling del 2022. Il Tg della Rete Ammiraglia, da giovedì 8 settembre avrà un NUOVO STUDIO e quindi una nuova scenografia. Il portale ha annunciato che sarà QUALCOSA di inedito per L’ITALIA: uno STUDIO multiplayer tra enormi ledwall e touch-screen giganti ospitato in un unico ambiente in cui conviveranno le varie edizioni del Tg e gli Speciali. Le seguenti indiscrezioni sono state confermate anche da Simona Sala nella Conferenza Stampa Intrattenimento Daytime, che ha colto l’occasione per ribadire l’ottimo legame tra Daytime e la Redazione del Tg1. Negli anni c’era stata una certa conflittualità tra rete e testata ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 7 settembre 2022) Novità in arrivo per il Tg1, il telegiornale più seguito dagli italiani. Il notiziario diretto da Monica Maggioni avrà importanti novità a partire dai prossimi giorni: ecco i dettagli del restyling del 2022. Il Tg della Rete Ammiraglia, da giovedì 8 settembre avrà une quindi una nuova scenografia. Il portale ha annunciato che saràdi inedito per: unomultiplayer tra enormi ledwall e touch-screen giganti ospitato in un unico ambiente in cui conviveranno le varie edizioni del Tg e gli Speciali. Le seguenti indiscrezioni sono state confermate anche da Simona Sala nella Conferenza Stampa Intrattenimento Daytime, che ha colto l’occasione per ribadire l’ottimo legame tra Daytime e la Redazione del Tg1. Negli anni c’era stata una certa conflittualità tra rete e testata ...

bubinoblog : TG1 CAMBIA STUDIO, GRAFICA E RITOCCA GLI ORARI: 'QUALCOSA DI NUOVO PER L'ITALIA' - SPYit_official : Attilio Romita cambia vita, dalla conduzione del Tg1 alla casa del GfVip. Cosa sarà successo? #attilioromita #tg1… - GiusCandela : BUONE NOTIZIE PER RAI1, IL TG1 ECONOMIA CAMBIA ORARIO E SI SPOSTA PRIMA DELLA BORTONE. LE NOZZE MANCATE TRA MATANO… - tempoweb : Attilio Romita cambia vita, dalla conduzione del Tg1 alla casa del GfVip #GFvip #Romita #Signorini… - A_drummingsong : RT @Cinguetterai: Il #TG1 cambia look dalle ore 20 dell’8 settembre. Come previsto, il #TG1 rinnoverà il proprio studio e verrà ampliato pe… -