Tetto al prezzo del gas | cosa significa | come funziona e come incide sulle bollette

(Di mercoledì 7 settembre 2022)aldel gas: l’Unione europea vuole procedere con la misura nel tentativo di contenere i costi del bene e porre un freno all’inarrestabile crescita registrata nel settore.aldel gas:Sono ormai mesi che l’Unione europea discute sul price cap oaldel gas per contrastare l’incessante incremento dei costi registrati in campo energetico. Introducendo la misura, l’Ue si pone un duplice obiettivo ossia mettere al riparo il mercato dell’energia da possibili e ulteriori pressioni provenienti da Mosca e tentare di salvaguardare i cittadini e le imprese dinanzi alla crescita esponenziale dei prezzi delle. Sulla ...

La Commissione europea va verso l'istituzione di unaldel gas russo, misura che rientra tra le cinque che il governo Ue è pronto a varare nell'immediato per contrastare la crisi dell'energia. A spiegarlo è la presidente della Commissione ...Sui temi dell'energia invece la capogruppo ha detto: "Ilaldel gas non è scontato, e comunque c'abbiamo messo un bel pò a convincere l'Europa a farlo. Tuttavia anche il price cap non ...Bruxelles, 7 set. (askanews) - "Proporremo un tetto ai ricavi delle aziende che producono energia elettrica a basso costo - ha dichiarato - Le fonti energetiche low carbon stanno realizzando - in ques ...La crisi energetica preoccupa ancora di più con l’avvicinarsi dell’inverno. E adesso si muove anche l’Europa. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha parlato di un t etto al p ...