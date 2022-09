Ten Hag | «Europa League? La prendiamo sul serio»

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Il Manchester United non sottovaluta l’impegno di Coppa, secondo Ten Hag: «Vogliamo vincere ogni competizione a cuiparte» Erik Ten Hag è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita didel Manchester United contro la Real Sociedad. Di seguito le sue parole. «Dobbiamo vincere ogni partita, vogliamo vincere ogni competizione a cuiparte, per cuitutto sul. Dobbiamo vincere ogni partita, è questa la mentalità di cui lo United ha bisogno. Magari non riuscirò a fare felici tutti i giocatori ogni partita ma chi fa bene avrà spazio. Abbiamo bisogno di tutti, ci aspettano tante gare. Rashford? Non voglio parlare del passato ma oggi lo vedo felice. Negli ultimi due mesi abbiamo lavorato con lui su diversi aspetti, la cosa gli ...

Tuttavia, il trasferimento non si è concretizzato e l'unica partenza da titolare di Ronaldo in questa stagione sotto il nuovo capo Erikè avvenuta nell'umiliante sconfitta per 4 - 0 a ...Domani c'è la Real Sociedad ed Erikassicura che manderà in campo un undici competitivo perchè "dobbiamo vincere ogni partita, è questa la mentalità di cui lo United ha bisogno. Magari non ... Manchester United, Ten Hag: "Ronaldo può giocare dall'inizio. Dobbiamo vincerle tutte" Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro la Real Sociedad, iniziando facendo il punto ...