Tema dolente e attuale: due genitori alle prese con la depressione del figlio adolescente (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un film toccante, profondo, che esplode nelle viscere. The Son, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, è il nuovo film di Florian Zeller, premiato con l’Oscar per The Father. Come nel precedente titolo il regista francese riesce a mostrare i sentimenti dell’inconscio dei protagonisti, quelli più nascosti. Ora il suo sguardo si focalizza sulle ferite aperte di un ragazzo di diciassette anni che non riesce a cicatrizzarle, nonostante la famiglia cerchi in tutti i modi di aiutarlo. “The Son”: il trailer del film con Hugh Jackman e ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un film toccante, profondo, che esplode nelle viscere. The Son, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, è il nuovo film di Florian Zeller, premiato con l’Oscar per The Father. Come nel precedente titolo il regista francese riesce a mostrare i sentimenti dell’inconscio dei protagonisti, quelli più nascosti. Ora il suo sguardo si focalizza sulle ferite aperte di un ragazzo di diciassette anni che non riesce a cicatrizzarle, nonostante la famiglia cerchi in tutti i modi di aiutarlo. “The Son”: il trailer del film con Hugh Jackman e ...

la_akasette : @ClareSnakethere Io una nota dolente ce l’ho. Non avrei voluto sapere il tema specifico xké così si è persa la sorp… - la_akasette : @cinn4monwhale Sinceramente unica nota dolente , fossi in loro non avrei spoilerato il tema xké così abbiamo perso… - clalamet : Ho finito #skamitalia e, a parte dire che l'ho divorata come sempre, mi sono un po' ricreduta sul tema, devo ammett… - PoliticaPerJedi : @StefanoPutinati @MaggioreSimona @ScarpaRachele Sì certo, io adesso ragionavo solo sul punto del lavoro / non lavor… - AlessandroFois9 : @matt7gh I tre gruppi li ho visti piuttosto scatenati sul tema FANS, tasto molto dolente. -

Premio Robert Bresson a Hirokazu Kore'eda Hou Hsiao - hsien, che aveva vinto nel 1989 con Città dolente, mi spiegò che dovevo assolutamente ... Il cinema di Kore'eda è molto prezioso perché si concentra sul tema della famiglia, anzi di tutte le ... Viaggio nell'incubo, la recensione: una cupa discesa agli inferi e uno scomodo passato ...il male è iniziato L'aspetto più convincente di Viaggio nell'incubo è l'atmosfera malsana e dolente ... Affiore il tema del passato che ritorna, da cui non si può sfuggire, per il quale bisogna sempre e ... Comune di Alcamo Toro, il piano per Praet e la speranza per Pobega. Vicino Cistana Il club granata cerca rinforzi a centrocampo e sogna il ritorno di due ex. Per l’attacco l’obiettivo è sempre Dovbyk ... Hou Hsiao - hsien, che aveva vinto nel 1989 con Città, mi spiegò che dovevo assolutamente ... Il cinema di Kore'eda è molto prezioso perché si concentra suldella famiglia, anzi di tutte le ......il male è iniziato L'aspetto più convincente di Viaggio nell'incubo è l'atmosfera malsana e... Affiore ildel passato che ritorna, da cui non si può sfuggire, per il quale bisogna sempre e ... Opera dei Pupi e Teatro Il club granata cerca rinforzi a centrocampo e sogna il ritorno di due ex. Per l’attacco l’obiettivo è sempre Dovbyk ...