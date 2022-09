Teatro San Carlo, venerdì 9 il debutto di Sir Mark Elder: riparte la stagione dei concerti (Di mercoledì 7 settembre 2022) riparte venerdì 9 settembre alle ore 20 la stagione di concerti 2021-2022 del Teatro di San Carlo con Sir Mark Elder per la prima volta alla guida dell’Orchestra del Massimo napoletano. In programma Scherzo fantastique, Op. 25 di Josef Suk, Jeu de cartes di Igor Stravinskij e la Sinfonia n. 8 in sol maggiore, “Inglese” (op. 88) di Antonín Dvo?ák. Ad aprire il concerto Scherzo fantastique, Op. 25 di Josef Suk, composto nel 1903, tra gli ultimi lavori del compositore eseguito per la prima volta al Conservatorio di Praga il 18 aprile 1905. Il brano è caratterizzato da un’atmosfera malinconica che evoca il folklore musicale ceco. A seguire Jeu de cartes di Igor Stravinskij partitura composta nel 1936 e appartenente al periodo neoclassico dell’autore di cui ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 settembre 2022)9 settembre alle ore 20 ladi2021-2022 deldi Sancon Sirper la prima volta alla guida dell’Orchestra del Massimo napoletano. In programma Scherzo fantastique, Op. 25 di Josef Suk, Jeu de cartes di Igor Stravinskij e la Sinfonia n. 8 in sol maggiore, “Inglese” (op. 88) di Antonín Dvo?ák. Ad aprire il concerto Scherzo fantastique, Op. 25 di Josef Suk, composto nel 1903, tra gli ultimi lavori del compositore eseguito per la prima volta al Conservatorio di Praga il 18 aprile 1905. Il brano è caratterizzato da un’atmosfera malinconica che evoca il folklore musicale ceco. A seguire Jeu de cartes di Igor Stravinskij partitura composta nel 1936 e appartenente al periodo neoclassico dell’autore di cui ...

