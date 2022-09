Tamberi conquista ancora la Diamond League | mai nessuno come lui nell’atletica

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Zurigo – Il matrimonio ha sottratto energie? Macché, semmai ne ha aggiunte, ha amplificato le motivazioni, ha caricato Gianmarcoa mille. Nella finale di Zurigo l’oro olimpico ed europeo si conferma campione dellando il diamante per il secondo anno consecutivo, di nuovo con la misura di 2,34, la migliore prestazione della sua stagione, all’ultima gara dell’anno. Ribaltando peraltro JuVaughn Harrison che lo aveva sorpassato con 2,32 alla prima prova (poi lo statunitense è secondo con 2,34 ma con un errore in più). È un’altra dimostrazione di classe immensa, straripante, da parte del 30enne azzurro delle Fiamme Oro, campione olimpico e campione europeo del salto in alto, che per festeggiare si inginocchia dinanzi a sua moglie Chiara Bontempi, le regala il bouquet di fiori che celebra il ...