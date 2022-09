Superbonus e villette, sul Sole 24 Ore le istruzioni per provare il 30% dei lavori (Di mercoledì 7 settembre 2022) In vista della scadenza del 30 settembre il giornale pubblica le istruzioni per dimostrare il raggiungimento della quota obbligatoria di lavori realizzati e non perdere le agevolazione fiscali Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 7 settembre 2022) In vista della scadenza del 30 settembre il giornale pubblica leper dimostrare il raggiungimento della quota obbligatoria direalizzati e non perdere le agevolazione fiscali

