Suora italiana uccisa | Orrendo delitto per mano di terroristi islamici (Di mercoledì 7 settembre 2022) Religiosa italiana muore in un sanguinoso attentato. Quasi certamente a ucciderla sono stati gli estremisti islamici. Ieri sera un attacco – con ogni probabilità un attentato terroristico di matrice islamista – è costato la vita a Suor Maria Coppi, 84 anni, missionaria comboniana originaria di Vittorio Veneto. Suor Maria era in missione in Africa dal L'articolo Suora italiana uccisa Orrendo delitto per mano di terroristi islamici proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 7 settembre 2022) Religiosamuore in un sanguinoso attentato. Quasi certamente a ucciderla sono stati gli estremisti. Ieri sera un attacco – con ogni probabilità un attentatoco di matrice islamista – è costato la vita a Suor Maria Coppi, 84 anni, missionaria comboniana originaria di Vittorio Veneto. Suor Maria era in missione in Africa dal L'articoloperdiproviene da La Luce di Maria.

