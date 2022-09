Suora italiana uccisa dai terroristi in Mozambico. Missionaria in Africa da 59 anni (Di mercoledì 7 settembre 2022) Suor Maria De Coppi, una religiosa comboniana di 83 anni della Diocesi di Vittorio Veneto a Treviso, è stata uccisa in Mozambico durante un attacco terroristico. A riferirlo, il sito web del settimanale diocesano del paese nel trevigiano, L’Azione. “In base alle notizie giunte, sembra che l’assassinio sia stato perpetrato da alcuni terroristi che hanno agito nella missione dove suor Maria prestava servizio, nel barrio Muatala, nella provincia di Nampula”, riferisce il sito. Il Centro missionario Concordia di Pordenone ha parlato dell’attacco, spiegando che due sacerdoti friulani, Don Lorenzo Vignadel e Don Lorenzo Fabbro, sono riusciti a sopravvivere all’attacco, mentre suor Maria ha perso la vita: “I ribelli hanno assaltato la missione, dando fuoco a tutte le opere parrocchiali. I sopravvissuti sono ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 settembre 2022) Suor Maria De Coppi, una religiosa comboniana di 83della Diocesi di Vittorio Veneto a Treviso, è stataindurante un attaccoco. A riferirlo, il sito web del settimanale diocesano del paese nel trevigiano, L’Azione. “In base alle notizie giunte, sembra che l’assassinio sia stato perpetrato da alcuniche hanno agito nella missione dove suor Maria prestava servizio, nel barrio Muatala, nella provincia di Nampula”, riferisce il sito. Il Centro missionario Concordia di Pordenone ha parlato dell’attacco, spiegando che due sacerdoti friulani, Don Lorenzo Vignadel e Don Lorenzo Fabbro, sono riusciti a sopravvivere all’attacco, mentre suor Maria ha perso la vita: “I ribelli hanno assaltato la missione, dando fuoco a tutte le opere parrocchiali. I sopravvissuti sono ...

