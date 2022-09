“Sul Welfare ricette neoliberiste. Unica eccezione l’agenda M5S” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Domenico De Masi, tra i più accreditati sociologi del Lavoro in Italia, tutti i programmi elettorali dei partiti hanno un capitolo dedicato al Welfare. Quale la sua opinione in merito? “Si rende necessaria un premessa. La vera distinzione che si è andata consolidando in questi anni è stata tra neoliberisti e socialdemocratici. Il neoliberismo, dagli anni 80 in poi, ha stravinto con le sue privatizzazioni, con la sua politica economica basata sulla precarizzazione di masse sempre più vaste, dando la precedenza al profitto, agli azionisti, alla concorrenza, alla diffusione del rischio e della precarietà, appunto. Dall’altra la visione socialdemocratica è debolissima. Perché si sono spostati sempre più a destra i partiti che erano a sinistra. Se noi partissimo dalla grandissima campagna elettorale del 1948, potremmo verificare che a quelle elezioni si presentarono tre ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Domenico De Masi, tra i più accreditati sociologi del Lavoro in Italia, tutti i programmi elettorali dei partiti hanno un capitolo dedicato al. Quale la sua opinione in merito? “Si rende necessaria un premessa. La vera distinzione che si è andata consolidando in questi anni è stata tra neoliberisti e socialdemocratici. Il neoliberismo, dagli anni 80 in poi, ha stravinto con le sue privatizzazioni, con la sua politica economica basata sulla precarizzazione di masse sempre più vaste, dando la precedenza al profitto, agli azionisti, alla concorrenza, alla diffusione del rischio e della precarietà, appunto. Dall’altra la visione socialdemocratica è debolissima. Perché si sono spostati sempre più a destra i partiti che erano a sinistra. Se noi partissimo dalla grandissima campagna elettorale del 1948, potremmo verificare che a quelle elezioni si presentarono tre ...

