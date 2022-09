Sui binari c’è un Frecciarossa dedicato al Generale dalla Chiesa. Ferraris spiega perché (Di mercoledì 7 settembre 2022) Fino al 31 ottobre sui binari della rotta ferroviaria Torino-Reggio Calabria viaggerà un Frecciarossa dedicato al Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, con l’immagine del suo volto e una sua celebre frase impresse sulle fiancate del treno. Il progetto è nato per commemorare il sacrificio del Generale a 40 anni dal brutale eccidio di via Isidoro Carini a Palermo ed è stato presentato oggi con una cerimonia alla quale hanno partecipato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Generale di Corpo d’Armata, Teo Luzi e l’Amministratore Delegato del Gruppo FS Italiane Luigi Ferraris. Il Frecciarossa ha una livrea esterna sulla quale è stato riprodotto il volto ... Leggi su formiche (Di mercoledì 7 settembre 2022) Fino al 31 ottobre suidella rotta ferroviaria Torino-Reggio Calabria viaggerà unalCarlo Alberto, con l’immagine del suo volto e una sua celebre frase impresse sulle fiancate del treno. Il progetto è nato per commemorare il sacrificio dela 40 anni dal brutale eccidio di via Isidoro Carini a Palermo ed è stato presentato oggi con una cerimonia alla quale hanno partecipato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il Comandantedell’Arma dei Carabinieridi Corpo d’Armata, Teo Luzi e l’Amministratore Delegato del Gruppo FS Italiane Luigi. Ilha una livrea esterna sulla quale è stato riprodotto il volto ...

