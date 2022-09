Stromboli, la scuola sotto al vulcano: esplosioni e terremoti, i vetri tremano e le porte si muovono da sole. "Ma non abbiamo paura" (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dal piccolo istituto si vede il cratere. Quando la terra trema più forte alunni e maestre si infilano sotto i banchi, per qualche minuto. E quando si forma la nube di cenere, si corre a chiudere le finestre. In quei casi è vietato uscire in cortile, la polvere e le piccole... Leggi su repubblica (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dal piccolo istituto si vede il cratere. Quando la terra trema più forte alunni e maestre si infilanoi banchi, per qualche minuto. E quando si forma la nube di cenere, si corre a chiudere le finestre. In quei casi è vietato uscire in cortile, la polvere e le piccole...

