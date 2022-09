“Strategia suicida” Pure Caracciolo smonta la campagna elettorale della sinistra

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Giorgia Meloni può essere un pericolo per la democrazia? La domanda è rivolta a Lucio, direttorerivista di geopolitica Limes, da Lilli Gruber, che conduce su La7 l'edizione del 7 settembre di Otto e mezzo. L'esperto risponde,ndo una delle tesi preferite: “Non penso che la Meloni in sé sia un rischio per la nostra democrazia per un paio di ragioni. La prima è che la nostra democrazia è già messa molto male, non solamente la nostra, ma in generale le democrazie europee ed occidentali. Il grado di legittimazione di queste istituzioni, non solo in Italia, è modesto. Basta andare a vedere quanta poca gente è andate a votare alle elezioni in Europa, basta vedere quella che si annuncia in Italia come non un'ondata di elettori”. “In secondo luogo - aggiunge ...