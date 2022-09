Stadio San Siro, Conte: “Non siamo contrari alla rigenerazione della struttura, ma non permettiamo interessi di speculazione edilizia” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Non siamo pregiudizialmente contrari a un progetto di rigenerazione del vecchio Stadio ma non consentiamo che attraverso un progetto di rinnovamento di uno Stadio ci possano essere interessi completamente diversi di speculazione edilizia“. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a margine di un incontro con i cittadini del quartiere Baggio, a Milano, commentando il futuro dello Stadio Meazza, a San Siro. “Noi – ha aggiunto – siamo convinti che qui in Italia non ci sia più lo spazio per continuare ancora con la logica del consumo di suolo: siamo grandi e convinti sostenitori delle opere di rigenerazione urbana. Abbiamo un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Nonpregiudizialmentea un progetto didel vecchioma non consentiamo che attraverso un progetto di rinnovamento di unoci possano esserecompletamente diversi di“. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, a margine di un incontro con i cittadini del quartiere Baggio, a Milano, commentando il futuro delloMeazza, a San. “Noi – ha aggiunto –convinti che qui in Italia non ci sia più lo spazio per continuare ancora con la logica del consumo di suolo:grandi e convinti sostenitori delle opere diurbana. Abbiamo un ...

