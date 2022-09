Sport Invernali, in Fisi è “Guerra delle tute”. Non solo i Tribunali, il veleno sullo sponsor tecnico si allarga agli atleti (Di mercoledì 7 settembre 2022) In questi giorni si sta verificando una situazione quantomeno anomala relativa alla Federazione Italiana Sport Invernali e ai suoi atleti. La vicenda merita di essere approfondita, poiché genera dei grossi punti di domanda in merito a quanto sta accadendo davvero dietro le quinte di un ente federale prossimo a elezioni già avvelenate da altre polemiche. Non parliamo delle politiche del 25 settembre, bensì del voto per rinnovare il consiglio Fisi ed eleggerne il presidente, programmato per il 15 ottobre. Riepiloghiamo però pedissequamente quanto avvenuto, attenendoci ai fatti. Da mesi, la Fisi è impantanata in un contenzioso legale con l’azienda BasicItalia, proprietaria di svariati marchi, compreso Kappa, dal 2011 sponsor tecnico della federazione. Il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) In questi giorni si sta verificando una situazione quantomeno anomala relativa alla Federazione Italianae ai suoi. La vicenda merita di essere approfondita, poiché genera dei grossi punti di domanda in merito a quanto sta accadendo davvero dietro le quinte di un ente federale prossimo a elezioni già avvelenate da altre polemiche. Non parliamopolitiche del 25 settembre, bensì del voto per rinnovare il consiglioed eleggerne il presidente, programmato per il 15 ottobre. Riepiloghiamo però pedissequamente quanto avvenuto, attenendoci ai fatti. Da mesi, laè impantanata in un contenzioso legale con l’azienda BasicItalia, proprietaria di svariati marchi, compreso Kappa, dal 2011della federazione. Il ...

sportal_it : Marta Bassino e Sofia Goggia: buone notizie dall'Argentina - radioaldebaran : Al Poggiolino si chiude la stagione estiva e partono le attività invernali - #Rapallo #Sport -… - carinconlac : @aminuscolo Anche io, sia a casa che in studio. Ed è perciò che agogno una linea d’abbigliamento tecnica per freela… - VillaDonatello : Vivi gli sport invernali in sicurezza [#Riscoprili] - Jo_rdye00 : @Gabgar71 Beh si. Guarda avevo interesse solo per i canali Eurosport (ciclismo/sport invernali) presenti su Dazn, m… -